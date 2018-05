Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca raspuns la afirmatiile facute ieri de presedintele Klaus Iohannis, ca Guvernul are bani de salarii si pensii. Premierul a vorbit in acest context si de Pilonul II de pensii: „Uitati de el", scrie...

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a reacționat, marți dupa-amiaza, dupa conferința de presa organizata de Klaus Iohannis, in care șeful statului a intrebat Guvernul ce are de gand cu Pilonul II de pensii.

- Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare. Recent, președintele…