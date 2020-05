Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Satu Mare a fost retinut pentru 24 de ore pentru ca a vrut sa isi omoare fosta sotie cu masina, informeaza vineri Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare. Potrivit sursei citate, barbatul a amenintat-o pe femeie, iar cand aceasta s-a dus spre sediul Politiei pentru…

- Ancheta la Ceadir-Lunga, unde un barbat a fost batut mar si abandonat intr-un sant. Agresorul l-a acoperit apoi cu nisip. Un trecator a alertat autoritatile, iar la fata locului a ajuns si o ambulanta care a preluat victima si a dus-o la spitalul raional.

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a agresat fosta soție. Femeia a sunat la Poliție, de Dragobete. Potrivit IPJ Alba, luni, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca duminica, in jurul orei 16.30, ar fi fost agresata…

- Un barbat din Targu-Neamț, județul Neamț, a fost reținut de polițiști și apoi plasat sub control judiciar, dupa ce și-ar fi talharit fosta soție, din gelozie. Individul a bagat-o in mașina și i-a luat telefonul sa ii citeasca mesajele, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut sambata, in zona unei…

- Un barbat de 52 de ani, baut și cu permisul anulat, s-a șicanat in trafic, marți, cu un alt șofer, atragand atenția polițiștilor, care au plecat in urmarirea sa. Individul nu a oprit și a ignorat și momentul in care un polițist local a scos arma pe geamul mașinii, lovind, in goana sa, autospeciala,…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și a fost scos din casa de Poliție, dupa ce și-a batut soția. Femeia a sunat la 112 sa ceara ajutor. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 12.45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 32 […] Citește…

- Un barbat din Sebeș a fost reținut de Poliție, dupa ce, baut fiind, și-ar fi agresat soția. Acesta este cercetat pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, sambata, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 42 de ani, din municipiu,…

- Un barbat din Gastesti, de langa Pascani, si-a ucis mama de 84 de ani. Individul este cunoscut in comunitate ca fiind extrem de violent, el avand un ordin de restrictie de a se apropia de mama. Echipe de criminalisti de la Iasi se afla la fata locului pentru cercetari. Individul urmeaza a fi adus la…