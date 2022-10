Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Sesiunea de comunicari științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric in Transilvania”, Ediția a XIV-a, s-a desfașurat la Sebeș FOTO| Sesiunea de comunicari științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric in Transilvania”, Ediția a XIV-a, s-a desfașurat la Sebeș Vineri, 30 septembrie…

- Sebeș: Sesiune de comunicari științifice organizata de Muzeul Municipal „Ioan Raica” si Centrul Cultural „Lucian Blaga” Municipiul Sebes va gazdui cea de-a XIV-a editie a Sesiunii de comunicari științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric in Transilvania”. Evenimentul are loc vineri, 30 septembrie…

- Vineri, 30 septembrie 2022, incepand cu ora 10.00, la Sebes se va desfasura cea de-a XIV-a editie a Sesiunii de comunicari științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric in Transilvania”. Manifestarea este organizata de Muzeul Municipal „Ioan Raica” si Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, cu…

- Sesiune de comunicari stiintifice la Sebeș in organizarea Muzeului Municipal: „Multiculturalitate si patrimoniu istoric in Transilvania”, editia a XIV-a Sesiune de comunicari stiintifice la Sebeș in organizarea Muzeului Municipal: „Multiculturalitate si patrimoniu istoric in Transilvania”, editia a…

- Vineri, 30 septembrie 2022, personalitați ale istoriei Romaniei vor prinde viața in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, in cadrul reprezentației de reconstituire istorica „Povestea Incoronarii” susținuta de istorici și voluntari ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Va fi pusa in…

- Luni, 25 iulie 2022, a inceput la Sebeș cea de-a doua ediție a workshop-ului „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia…

- 25 iulie – 5 august 2022: Muzeul din Sebeș pregatește un nou workshop pentru restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra 25 iulie – 5 august 2022: Muzeul din Sebeș pregatește un nou workshop pentru restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra Centrul…

- Workshop pentru restaurarea și conservarea bunurilor culturale din piatra, la Muzeul din Sebeș. Tinerii, invitați sa se inscrie Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din…