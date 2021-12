Vin ninsorile! Iată prognoza meteo pentru următoarea perioadă Oficialii de la Administrația Naționala de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Iarna iși intra in drepturi, iar frigul va acapara Romania. Ce alerta meteo are loc pana sambata, 4 decembrie. Ninsorile și gerul ne bat la ușa. Ce zone ale țarii noastre sunt vizate. Temperaturile scad considerabil. Alerta meteo. Cand vin ninsorile in Romania Din punct de vedere calendaristic, iarna și-a intrat in drepturi, iar Romania va imbraca, in curand, straie de sarbatoare. Temperaturile au inceput sa scada, iar experții in meteorologie au dat, deja, primele vești neplacute in ceea ce privește vremea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea proasta pentru toți romanii. Oficialii de la Administrația Naționala de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora. Iarna iși intra in drepturi, iar frigul va acapara Romania. Ce alerta meteo are loc pana sambata, 4 decembrie. Ninsorile și gerul ne bat la ușa. Ce zone ale țarii noastre sunt…

- Se strica vremea in Romania. Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada vin fenomene meteorologice extreme, iar temperaturile o iau razna complet Florinela Georgescu, directorul Scolii Nationale de Meteorologie anunta o iarna blanda in acest an, fenomene mai severe fiind asteptate in ianuarie si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 15 noiembrie – 13 decembrie. Ninsorile vor incepe in majoritatea regiunilor dupa data de 5 decembrie, cu alte... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru iarna lui 2022. Cand urmeaza sa vina ninsorile și temperaturile drastice? Cand vom face cunoștința cu sezonul rece? Meteo ANM pentru iarna 2021-2022 Au aparut primele detalii din prognoza pentru iarna 2021-2022.…

- Temperaturile pot ajunge zilele urmatoare pana la 22 de grade Celsius, iar spre sfarșitul saptamanii vor fi perioade de racire accentuata, unde temperaturile vor scadere sub 4 – 5 grade, si chiar sub zero grade la munte, in timpul nopții, anunța meteorologii, care au prezentat, luni, 18 octombrie, date…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Octombrie va aduce, de asemenea, zile mai reci decat normalul perioadei. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei meteo pe patru…

- Temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pe patru saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie a emis,…

- Vara se intoarce, dar numai pentru cateva zile! Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei meteo pe…