Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a caștigat pe terenul celor de la FC Voluntari, 2-1, grație unul gol marcat in minutul 88. Dupa meci, Gica Hagi a declarat ca echipa sa nu merita victoria și a criticat programarile facute de LPF. „Asta e fotbalul, cu suferința și bucurie. Am luat 3 puncte norocoase. Eram obosiți, lenți și…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a comentat victoria cu Sepsi, 4-1, și l-a felicitat pe Rivaldinho, declarand ca atacantul brazilian a fost cel mai bun jucator. „Pe noi ne-a interesat victoria! Jucam foarte bine acasa. Am facut o prima repriza foarte buna, dar ne-a lipsit golul. Sunt mulțumit…

- Viitorul s-a impus cu scorul de 3-0 in fața celor de la Chindia Targoviște, in etapa a 15-a din Liga 1, iar Rivaldo (47 de ani) s-a declarat incantat de echipa la care activeaza fiul sau, Rivaldinho (24 de ani). Vezi AICI programul etapei #15 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Brazilianul…

- Toate partidele etape sunt transmise in direct de Look Sport/ Plus, Digi sport și Telekom Sport. Vineri, 1 noiembrieOra 20.30 FC Viitorul - Chindia Targoviște, stadion Central - Ovidiu. Rivaldinho l-a facut pe tatal sau, celebrul Rivaldo, a doua oara bunic. Seniorul e la Constanța și vine la meci. Juniorul…

- Jurnaliștii spanioli de la cotidianul AS l-au remarcat pe Rivaldinho (24 de ani), fiul lui Rivaldo, de la Viitorul lui Gica Hagi. Ibericii scriu ca atacantul brazilian ar putea face pasul in fotbalul italian in urmatoarea perioada daca va continua prestațiile foarte bune din ultima perioada. „Fiul…

- Gica Hagi a confirmat transferul lui Jacques Zoua (28 de ani) la Viitorul. ”Regele” are nevoie de intariri in echipa sa, dupa ce in ultimul timp Viitorul a fost ”lovita” de accidentari, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD e un partid puternic’ Pentru meciul cu…

- Formatia FC Viitorul, pregatita de Gheorghe Hagi, a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa CFR Cluj, in etapa a XII-a a Ligii I. Cele doua echipe au acelasi numar de puncte in clasament, 24, fiind departajate doar de golaveraj: CFR Cluj - locul 1, 24 de puncte, golaveraj…

- FC Viitorul a avut parte de un meci dificil, in aceasta seara, in etapa a zecea a Ligii 1, cu Poli Iasi, la Ovidiu.Condusa cu 1 0 din minutul 39 Ad. Balan, din penalty , FC Viitorul a ramas si in inferioritate numeric in minutul 54, dupa ce Bradley de Nooijer a fost eliminat.Echipa gazda a reusit sa…