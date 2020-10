Stiri pe aceeasi tema

- Editia 2020 a Grand Prix-ului de patinaj artistic Skate Canada, prevazut in zilele de 30 si 31 octombrie, a fost anulat din cauza noului coronavirus, au anuntat organizatorii competitiei, citati de AFP. Federatia canadiana de patinaj artistic a consultat responsabilii politici la nivel municipal si…

- Ziarul Unirea Festivalul Național de Muzica Folk „Ziua de Maine”, ANULAT in acest an din cauza pandemiei de coronavirus Festivalul Național de Muzica Folk „Ziua de Maine” se anuleaza din cauza pandemiei. Pastram tradiția vie in suflete pana cand vom putea sa ne bucuram de o noua ediție cu folk de calitate.…

- Anul școlar 2020-2021 a inceput oficial luni, 14 septembrie, cand elevii s-au intors in banci dupa o vacanța mai lunga decat de obicei, din cauza pandemiei de COVID-19. Și tot din cauza pandemiei, mulți elevi se vor intoarce sa faca școala acasa, mai...

- Editia din 2020 a Festivalului de Film de la Sarajevo va fi organizata intr-un format exclusiv online din cauza epidemiei de coronavirus din Bosnia, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului, citati de DPA.Decizia a fost luata la recomandarea autoritatilor medicale locale, au adaugat…

- Tradiționalul Festival medieval de la Obidos, Portugalia, a fost anulat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii au gasit, insa, o soluție pentru a nu pierde contactul cu turiștii.

- Sezonul 2020 al campionatului de golf PGA Tour Series din China a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, conform agentiei Reuters. PGA Tour si China Golf Association au ajuns la aceasta decizie din cauza ca accesul in China si continuarea raspandirii noului coronavirus…

- Temerile legate de coronavirus au dus la anularea banchetului Nobel din acest an, pentru prima data in mai bine de jumatate de secol, a relatat marti publicatia suedeza Dagens Nyheter, potrivit Reuters. Castigatorii premiilor Nobel pe anul 2020 vor fi anuntati, insa banchetul, care se desfasoara mereu…