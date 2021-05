(VIDEO)Reguli pentru relaxare până la 1 iunie Guvernul a aprobat masurile de relaxare a restricțiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata. Se elimina restricțiile privitoare la purtarea maștii in spații deschise neaglomerate, urmand ca restricția sa fie aplicata in continuare in spații publice, piețe, targuri, talciocuri, stații pentru transportul in comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca. Se elimina restricțiile privitoare la circulația pe timp de noapte a persoanelor. Se elimina restricția privind programul operatorilor economici pana la ora 21. Se stabilește programul restaurantelor,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

