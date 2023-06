Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 847604 141 din 13 iunie 2023 GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT, SPECIALIZAT IN TRAFIC DE PERSOANE SI INSTIGARE PUBLICA, DESTRUCTURAT La data de 13 iunie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Cluj, au pus…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in comuna Luna și in municipiile Turda și Cluj-Napoca, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat pe 12 aprilie 10 percheziții domiciliare, in județul Cluj, in doua cauze penale, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea…

