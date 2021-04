Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii transmite ca spitalul militar ROL 2 care funcționeaza in incinta Institutului „Ana Aslan” a inregistrat 82 de decese pe care le-a raportat atat in plaforma Coronaforms, cat și in platforma Alerte MS, dupa ce fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a declarat luni ca sunt sute…

- Dupa ce fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a declarat ca sunt diferențe de raportare a numarului de decese de COVID și la Spitalul ROL 2, Ministerul Apararii Naționale a replicat intr-un comunicat ca decesele au fost centralizate și raportate conform legii.„Toate decesele inregistrate in aceasta…

- Ministerul Apararii transmite, intr-un comunicat de presa, ca spitalul militar ROL 2 care funcționeaza in incinta Institutului „Ana Aslan” a inregistrat 82 de decese pe care le-a raportat atat in plaforma Coronaforms, cat și in platforma Alerte MS, dupa ce fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, a vorbit luni, intr-o emisiune la Europa FM, despre diferențele de raportare a numarului de decese de COVID, afirmand ca in cazul spitalului Colentina diferența este de „sute de morți”. Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a precizat saptamana…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a afirmat, in prima declarație dupa ce a fost demis din funcție, ca "exista diferente fundamentale" intre numerele raportate si cele reale in ceea ce priveste decesele din spitalele COVID.

- Dupa ce fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a declarat ca sunt diferențe intre numerele raportate si cele reale privind decesele din spitalele COVID, președintele PSD Marcel Ciolacu a reacționat. „A fost nevoie ca “partenerii” de guvernare sa se certe pentru a se vedea extrem de clar ca PSD…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a afirmat vineri ca "exista diferente fundamentale" intre numerele raportate si cele reale in ceea ce priveste decesele din spitalele COVID si a spus ca Unifarm reprezinta "unul dintre cele mai mari jafuri ale pandemiei". El l-a invitat pe premierul…

- UPDATE – Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a afirmat vineri ca ‘exista diferente fundamentale’ intre numerele raportate si cele reale in ceea ce priveste decesele din spitalele COVID si a spus ca Unifarm reprezinta ‘unul dintre cele mai mari jafuri ale pandemiei’. El l-a invitat pe premierul…