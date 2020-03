Stiri pe aceeasi tema

- FC Botoșani, echipa finanțata de Valeriu Iftime, a fost surpriza placuta a sezonului regulat. Moldovenii au terminat pe 3, peste FCSB. Patronul botoșanenilor a vorbit, dupa victoria cu Poli Iași, 2-1, despre relație pe care o are cu Gigi Becali, om de fotbal cu care a facut mai multe tranzacții de…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvaluit suma pentru care Andrei Chindriș (21 de ani, fundaș central) poate fi transferat de FCSB. „De la vara putem sa stam la discuții, dar i-am spus clar lui Gigi ca la acest jucator țin foarte mult la prețul de transfer. Și la Miron voiam bani, dar…

- Noul atacant al FCSB a semnat un contract valabil un an și patru luni, pe care Becali mai poate sa-l prelungeasca pentru inca trei sezoane sau sa-l dea afara pe jucator. Internaționalul de tineret va caștiga 16.000 de euro lunar și are o clauza de reziliere fantastica! Becali l-a obținut, in sfarșit!,…

- Jucatorul Andrei Chindriș ramane la FC Botoșani, dupa ce patronul echipei din Moldova a anunțat ca fotbalistul nu este destul de „copt” pentru FCSB și anunța ca in vara poate pleca la echipa lui Gigi Becali pentru cel puțin 1,5 milioane de euro, anunța MEDIAFAX.Valeriu Iftime, patron FC Botosani,…

- FCSB // Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a sarit la gatul lui Gigi Becali dupa ce patronul roș-albaștrilor l-a umilit public pe Olimpiu Moruțan. Totuși, Iftime n-a ezitat sa-l taxeze pe fostul sau fotbalist, dupa ce acesta și-a cumparat o mașina de 100.000 de euro. „Pana la urma,…

- Botoșani anunța ca-l da gratis pe Andrei Miron la FCSB, club care e de acord sa-l mai lase in Moldova și in februarie, luna in care trupa lui Croitoru lupta pentru accesul in play-off, unde daca va ajunge ar trebui sa fie, teoretic, un adversar al clubului patronat de Gigi Becali! Miron, fotbalist de…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a afirmat ca este interesat de 2 jucatori de la FCSB: Ioan Hora (31 de ani, atacant) și Lucian Filip (29 de ani, mijlocaș defensiv), fotbaliști pe care Gigi Becali i-a pus pe „lista neaga”. Vezi AICI programul rundei #20 din Liga 1 Vezi AICI clasamentul…