- Tribul maori care detine drepturile de proprietate intelectuala asupra ritualului haka devenit celebru datorita All Blacks, echipa nationala de rugby a Noii Zeelande, le-a cerut luni manifestantilor antivaccinisti sa inceteze folosirea acestuia la proteste, transmit AFP si Reuters.

- Tribul maori care deține drepturile de proprietate intelectuala ale ritualului haka, facut celebru in intreaga lume mai ales de echipa naționala de rugby a Noii Zeelande, All Blacks, le-a cerut luni, 15 noiembrie, protestatarilor anti-vaccin sa nu mai efectueze ritualul in timpul mitingurilor lor. Legea…

- Nationala de rugby a Noii Zeelande a invins de o maniera categorica, 47-9 (21-6), reprezentativa Italiei, intr-un meci test disputat sambata pe Stadio Olimpico din Roma. All Blacks obtin astfel cea de-a 15-a victorie in fata nationalei azzuri din tot atatea confruntari directe, informeaza…

- Senatul a RESPINS obligativitatea certificatului verde la locul de munca: PSD și AUR au votat impotriva. Proiectul merge la Camera Deputaților Senatul a RESPINS obligativitatea certificatului verde la locul de munca: PSD și AUR au votat impotriva. Proiectul merge la Camera Deputaților Senatorii au dezbatut…

- Noua Zeelanda s-a angajat luni sa majoreze de patru ori ajutorul financiar pe care il va acorda altor state in lupta impotriva schimbarilor climatice, pentru a remedia raspunsul 'teribil de inadecvat' adus in ultimele decenii de guvernele sale acestei provocari, transmite AFP. In timp ce reprezentatii…

- Australia primeste turistii care au fost imunizati impotriva Covid cu vaccinul chinez Sinovac si vaccinul indian Covishield. In schimb, Noua Zeelanda a abandonat strategia „zero Covid”, potrivit Mediafax. Australia primeste turistii care au fost imunizati impotriva Covid cu vaccinul chinez…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a recomandat miercuri omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru urmatorul rapel impotriva COVID-19, in timp ce presedintele turc i-a marturisit ca a folosit Pfizer, relateaza AFP. Cei doi lideri s-au reunit pentru negocieri…

- Moderna promite sa scoata pe piața un vaccin care sa combine doza de rapel impotriva Covid-19 cu vaccinul sau experimental antigripal, relateaza Reuters. Compania are deja in curs de dezvoltare mai multe vaccinuri antigripale, insa noul ser combina vaccinul antigripal experimental cu cel impotriva COVID-19.…