- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite de o tornada care s-a abatut luni seara asupra statului american Carolina de Nord, au anuntat marti reprezentantii serviciului local de interventie si salvare, citate de AFP. Intr-o perioada in care o buna parte din restul…

- Doua persoane au murit și o alta a fost grav ranita intr-un accident rutier petrecut in urma cu puțin timp pe DN28D, pe centura orașului Miroslava (judetul Iași). Accident rutier grav, cu doi morți, pe șoseaua de centura a Iasului Accident rutier grav, cu doi morți, pe șoseaua de centura a Iasului —>…

- Accidentul s-a produs joi in jurul orei locale 10:00 (15:00 GMT) la o fabrica, Prime Pak Foods, situata in comitatul Hall din acest stat situat in sud-estul Statelor Unite. Dintre victimele spitalizate, trei se aflau intr-o stare descrisa de autoritati ca fiind ''critica'', noteaza Agerpres .Elevii…

- La sosirea echipajelor la fata locului s-a constat faptul ca trei victime prezinta leziuni incompatibile cu viata, iar celelalte 2 sunt conștiente. In prezent, se intervine cu doua autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și un echipaj de terapie intensiva mobila, informeaza ISU Iași.”In…

- Decesele s-au inregistrat in prefecturile Toyama, Niigata si Fukui. Alte peste 200 de persoane au fost ranite.Sute de oameni au ramas blocați in autovehicule pe drumurile din zonele afectate de caderile masive de zapada. Vremea severa a afectat și traficul aerian și feroviar. Meteorologii anunța ca…

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orasul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorsi din Arabia Saudita. Cel putin 16 persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…

- Un incendiu puternic a izbucnit pe secția de ATI a unui spital Covid-29 din Cairo. Nu mai puțin de șapte pacienți infectați cu noul coronavirus au murit, iar alte cațiva au ajuns cu arsuri grave pe secțiile speciale pentru tratament.

- De cateva luni, capitala Afganistanului se confrunta cu o recrudescenta a violentelor, in ciuda negocierilor de pace dintre talibani si guvern, care au loc la Doha, din luna septembrie.Tariq Arian, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat ca responsabil de atac sunt "teroristii". Printre…