- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a folosit adresa personala de email la Casa Alba, potrivit unei foste consiliere, care i-a fost și prietena, potrivit The New York Times, care citeaza The Washington Post. Stephanie Winston Wolkoff a lansat recent o carte – Melania and Me: The Rise and Fall…

- A doua zi a Convenției Republicane a adus in prim-plan discursurile Melaniei Trump, Prima Doamna a Statelor Unite, a doi dintre copii președintelui precum și al secretarului de stat american Mike Pompeo.

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump a facut cateva declarații din renumita gradina de la Casa Alba. Dupa atacurile repetate ale mass-media americane impotriva președintelui Donald Trump, prima-doamna a Statelor Unita a afirmat ca soțul ei trebuie sa primeasca laude pentru modul in care a gestionat…

- O sculptura in lemn reprezentind-o pe prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost incendiata in apropiere de orasul sau natal, Sevnica, din Slovenia, in noaptea de 4 iulie, in timp ce americanii celebrau Ziua Independentei, a anuntat artistul care a comandat sculptura. Brad Downey, un artist…

- O sculptura din lemn, reprezentand-o pe Melania Trump, 50 de ani, Prima Doamna a SUA, a fost incendiata in apropierea orașului ei natal, Sevnica, din Slovenia, a dezvaluit The Guardian. Incidentul s-a petrecut pe 4 iulie, de Ziua Independenție Statelor Unite ale Americii.”Vreau sa știu de ce au facut…

