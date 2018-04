Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident rutier a avut loc azi dimineața in orașul ucrainean Krivoi Rog. Opt oameni au decedta, iar alți 20 au fost trasnportați la spital. Accidentul a avut loc dupa ce automobil Mazda s-a ciocnit cu un microbuz, iar acesta din urma a fost aruncat intr-un autobuz cu angajați ai unei uzine…

- Un accident rutier grav s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:oo, in Uioara de Sus. Un biciclist a decedat dupa ce a fost acroșat de o mașina. Un biciclist de 45 de ani din Ocna Mureș a decedat dupa a fost lovit de un autoturism, luni dimineața, in jurul orei 8.00,. Accidentul s-a produs […]

- Un biciclist de 45 de ani din Ocna Mureș a decedat dupa ce luni dimineața, in jurul orei 8.00, a fost lovit de un autoturism. Accidentul s-a produs pe raza localitații Uioara de Sus. Acesta a fost transportat la spital insa in mai puțin de 30 de minute a decedat. Revenim cu amanunte.

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Un tanar in varsta de 27 de ani si-a pierdut viata in dimineata zilei de luni, 5 martie, dupa ce taxiul pe care il conducea s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 05.00, la intersectia bulevardului Dacia cu strada Bacioii Noi din Chisinau.

- Sfarșit tragic pentru un tanar de 27 de ani din Campulung la Tisa a decedat dupa ce masina care il ducea la spital dupa primul accident a fost implicata intr-un carambol. Un tanar de 27 de ani din Campulung la Tisa a decedat la Spitalul din Sighetu Marmatiei dupa ce, in aceeasi zi, a fost victima a…

- Un tanar in varsta de 27 de ani a decedat azi la spitalul din Sighetu Marmației dupa o serie de evenimente in care a fost implicat. Mai intai s-a autoaccidentat in timp ce lucra cu tractorul, insa pe drumul spre spital mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident de circulație.

- Un tanar de 18 ani a scapat cu viata dupa ce s-a izbit violent cu masina de un pilon de electricitate. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Doina, din sectorul Rașcani al Capitalei.In urma impactului, stalpul a cazut, iar firele electrice s-au rupt.