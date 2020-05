Guvernul a adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu reglementari in situatia de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul a fost transmis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare in regim de urgenta. Prezentam integral textul documentului: "Avand in vedere faptul ca, in contextul generat de dinamica evolutiei situatiei epidemiologice nationale, dar si internationale, determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclama adoptarea unor…