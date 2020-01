Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz! Vica Blochina iubeste din nou! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini cu vedeta si cu barbatul care a reusit sa-i „fure” inima.

- Dragostea a invins! La o luna dupa ce a ajuns in arestul Politiei pentru ca si-a agresat partenera de viata, fiind reclamat chiar de aceasta, What's Up a reusit sa o faca pe Alice Badea sa revina la sentimente mai bune. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu…

- Disparuta de ceva vreme din atentia presei, Raluca Sandu (39 de ani) socheaza la inceput de an! Fiica lui Mircea Sandu si-a schimbat radical look-ul, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu vedeta.

- Dan Bittman (57 de ani) e bogat, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Nici macar atunci cand il are langa el pe Alex, fiul sau cel mare. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu artistul.

- What's Up, pe numele real Marius Marian Ivancea, nu mai are nicio restrictie dupa ce procurorii i-au facut dosar penal pentru ultraj. Magistratii au decis sa-i ridice lui What's Up masura controlului judiciar, iar artistul nu mai are nicio restrictie: poate parasi tara in cazul in care de sarbatori…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Nicolae Badea (71 de ani)! Considerat unul dintre cei mai bogati romani, fostul actionar al clubului Dinamo nu poate sa-si cumpere singur nici macar obiecte de igiena.

- Incurcate sunt itele relatiei dintre Daniel Pancu si Mihaela, femeia alaturi de care antrenorul echipei Rapid are doi copii. Desi toata lumea stie ca s-au despartit, Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini bomba cu acestia.

- Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru. Spynews.ro,…