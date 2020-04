Stiri pe aceeasi tema

- Intrbat daca ajuta sa porți masca, Kim Woo-Jiu, de la Spitalul Universitar Guro din Seul, a raspuns: ”Sigur ca da. Altfel de ce le-ar mai purta doctorii in spitale? (...) Mastile si-au dovedit utilitatea in prevenirea infectiilor. Uitati-va la China, Hong Kong, Japonia si Coreea. In tarile din Asia,…

- Virusul ucigas din China a luat prin invaluire pe toata lumea. Nimeni nu se astepta ca marele Dani Mocanu, intruchiparea barbatului puternic din Romania, sa se teama de coronavirus. Recent, artistul a adaugat o fotografie cu "masca" pe care a ales sa o poarte, starnind rasul in randul tuturor!

- Tara arde si baba se piaptana! Pe acest principiu merge si Floricica Dansatoarea, care a ales sa sfideze epidemia cu care se confrunta intreg globul in momentul de fata, facand un dans de zile mari pentru coronavirus!

- Farmaciile din Baia Mare au ramas fara masti de protectie. Un farmacist a declarat pentru ZiarMM.ro ca: “5.000 de masti s-au vandut in weekendul trecut; in decurs de doua zile.” Nici depozitul, de unde se aprovizioneaza farmaciile, nu mai are acest produs. Preturile au variat de la o farmacie la alta,…

- Un video postat pe contul de Twitter al unui site de stiri surprinde cum o femeie din China este tarata pe podeaua unui supermaket de fortele de ordine dupa ce refuza sa poarte masca de protectie, relateaza Mediafax.

- Coronavirusul a inceput sa faca victime si in lumea sportului, b1.ro.Unul dintre cei mai cunoscuti bodybuilderi din China, Qiu Jun, a fost rapus de virusul ucigas, dupa ce a refuzat sa poarte masca și a continuat sa mearga la sala pentru a face exerciții, in ciuda apelurilor

- Declanșarea epidemiei de gripa in Romania și inmulțirea știrilor despre coronavirus au dus la dispariția treptata a maștilor de protecție.Citește și: Privatizarea' sistemului de sanatate, subiect de disputa in studioul Digi24! Victor Ponta l-a ciuruit pe un secretar de stat: 'E o nebunie'…

- Proprietarii clubului Bournemouth au fost echipați, sambata, la meciul cu Aston Villa, cu maști de protecție inscripționate cu sigla clubului, potrivit Mediafax.Afaceriștii și-au luat masuri de precauție impotriva noului coronavirus. Virusul, originar din China, a ajuns in Regatul Unit, in…