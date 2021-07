Stiri pe aceeasi tema

- Primul campionat european de atletism organizat in Romania va avea loc pe Cluj Arena, in perioada 19-20 iunie. "Cluj Arena, stadionul emblema al Clujului si al intregii Transilvanii, va gazdui in perioada 19-20 iunie 2021 o noua competitie sportiva majora: Campionatul European de Atletism…

- Danemarca și Finlanda se intalnesc astazi, de la ora 19:00, in primul meci al grupei B de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa B mai fac parte Belgia și Rusia. ...

- Scriitorul Michel Host, laureat al Premiului Goncourt a murit duminica la Paris dupa ce s-a infectat cu COVID-19, au anuntat marti surse din anturajul sau, relateaza AFP și Agerpres.Michel Host a câstigat Premiul Goncourt, cea mai importanta distinctie literara franceza, în 1986, cu…

- Cursul de apa, lung de o suta de kilometri, trebuie sa lege bazinul Senei de rețeaua fluviala din Belgia și Olanda. Proiectul are implicații economice și de mediu și ar putea perturba activitatea porturilor din Oceanul Atlantic și Marea Nordului. „Pe frontul transportului pe apa, in prezent, Parisul…

- Pe 1 iunie, cea mai mare stațiune de pe litoralul bulgaresc, Sunny Beach, a dat startul sezonului estival cu 20% dintre hoteluri deschise și o plaja gata sa primeasca turiștii, potrivit BNR.bg. citat de Rador.Prețul umbrelelor și șezlongurilor din stațiune a fost redus cu 50%, variind între…

- Florin Tanase (26 de ani) este in fruntea listei de transferuri a belgienilor de la Anderlecht. Anderlecht, cea mai titrata formație din Belgia, cauta un om de gol. Lukas Nmecha, varful de baza din acest sezon, va parasi cel mai probabil formația in urmatoarea perioada de transferuri, așa ca numele…

- Tarom informeaza ca in ultimele zile s-au modificat conditiile de calatorie in anumite tari in care compania opereaza zboruri. Astfel, pentru calatoriile in Israel: pasagerii (indiferent de varsta)...

- La competitie participa 25 de liceeni proveniti din diferite state europene, grupati in 5 echipe, precizeaza Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" reprezinta Romania la etapa europeana a Sci Tech Challenge prin elevul Matei Eugen Vladut, din…