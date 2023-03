Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, polițiștii ucraineni de frontiera au reținut un preot care avea legaturi stranse cu Rusia. „Un alt parinte nesfant”, a anunțat Serviciului de Stat al Graniceri din Ucraina pe pagina oficiala de Facebook. Oficialii ucraineni nu au dezvaluit in ce punct de trecere a fost depistat acesta. Preotul…

- In cautarea unei vieți mai bune, opt cetațeni din Nepal și doi din Siria au fost prinși de polițiștii de frontiera din Timiș in timp ce incercau sa treaca granița in Serbia, respectiv Ungaria.

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani ... The post…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac și Turnu au prins in ultimele 24 de ore 122 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal granița, ascunși in cinci mașini. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad (Timiș) au depistat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani, cautați de autoritațile din Germania, respectiv Austria. „In data de 28 ianuarie 2023, in jurul orei 05:50, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad…

- In jurul orei 05:10 au fost observate doua persoane, ce inaintau pe jos dinspre linia de frontiera spre interiorul țarii. O perioada, polițiștii de frontiera au monitorizat acțiunile persoanelor ca ulterior sa se intervina cu reținerea acestora. La fața locului au fost identificați doi cetațeni ucraineni,…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial...

- In ultimele trei zile, polițiștii de frontiera au documentat noua persoane care au traversat in mod fraudulos frontiera moldo-ucraineana. In toate cazurile sunt vizați cetațenii Ucrainei, barbați cu varste cuprinse intre 24 și 50 de ani.