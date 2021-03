VIDEO - Imagini dramatice cu criminalul de la Onești în timp ce își sechestra victimele - Intervenția poliției, abia după cinci ore Scene dramatice la Onești unde doi muncitori au fost sechestrați si ucisi intr-o locuința de fostul proprietar al apartamentului. Rapitorul a negociat cu poliția in timp ce ii avea pe cei doi ostatici tinuti legati langa el. Dupa cinci ore de negocieri, el i-a injunghiat pe barbații pe care ii ținuse captivi. A fost imediat impuscat in brate si picioare. El se afla acum in stare grava la spital. Imaginile va pot afecta emoțional. Soția criminalului a fost și ea reținuta pentru complicitate la lipsire de libertate. Cei doi munictori au fost angajati sa execute niste lucrari la un apartament din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

