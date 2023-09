VIDEO | Ghiozdanele prea grele, poverile elevilor de astăzi Ca in fiecare an, odata cu inceperea școlii, revine in discuție problema ghiozdanelor prea grele, incarcate la maximum cu materiale școlare și carți. Postura incorecta la copii și adolescenți poate duce la probleme de sanatate sau de stima de sine scazuta, spun specialiștii. Care este poziția corpului unui copil, inca de la primii pași, cum … Articolul VIDEO | Ghiozdanele prea grele, poverile elevilor de astazi apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Focșaniului, Cristi Misaila, a participat, ieri, la deschiderea anului școlar in mai multe școli și licee din municipiu. Vizita a fost și un prilej de a vedea stadiul lucrarilor de modernizare aflate in derulare la unitațile de invațamant și de a le transmite elevilor, cadrelor didactice dar…

- Dupa trei ani de activitați care au imbinat teatrul, robotica, animația digitala, inteligența artificiala, sociologia și filosofia, Proiectul european „Tele-Encounters: Beyond the Human”, inițiat și coordonat de de regizoarea teatru Marina Hanganu, s-a incheiat cu succes. „Tele-Encounters: Beyond the…

- Circulația camioanelor va fi restricționata, marți 29 august pe Autostrazile și Drumurile Naționale in 14 județe din sudul și estul țarii, potrivit unui comunicat al CNAIR. Restricțiile se aplica pentru camioane grele intre orele 11.00 și 20.00, dar sunt și excepții precum transporturile sub temperatura…

- Primaria Buzau va oferi aproape 5.000 de ghiozdane pline cu rechizite elevilor școlilor primare, acțiune care se desfașoara pentru al doilea an consecutiv. Copiii vor primi un ghiozdan cu cele necesare pentru diferite materii, cum ar fi instrumente de scris, caiete de diverse tipuri și un bloc de desen.…

- Echipa „Talk to hand”, de la Colegiul Economic din Buzau, a caștigat locul III in finala concursului „Maraton pentru educație antreprenoriala”, care s-a desfașurat la București, la Teatrul Nottara. Colegiul Economic Buzau a participat la faza județeana cu trei echipe: „The Armony”, „Talk to Hand” și…

- Proiectul „Școala din parc”, finanțat de Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, revine la programul de vacanța in care, in fiecare zi de luni pana duminica, in Parcul Crang și Parcul Tineretului, au loc zeci de ateliere și spectacole dedicate copiilor.…

- 275.000 lei, cam 55.000 de euro. Suma de bani care ar putea fi considerata colosala de unii, infima de alții. Depinde din ce punct de vedere privim. Consiliul Local va aloca aceasta suma ce vine sa finanțeze o parte dintre cheltuielile Gloriei Buzau, pe perioada play-off-ului și a celor doua meciuri…

- Distincția „Profesor de nota 10” a ajuns și la Buzau, anunța eleva Alexandra Gheorghe reușita Școlii nr. 11, intr-un articol scris pentru o publicație dedicat copiilor. La aceasta recunoaștere a meritelor cadrelor didactice din școla in care invața a pus și ea umarul, pentru ca in calitate de director…