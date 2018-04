Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul din Joia Mare, de la Viișoara, in urma caruia șapte oameni și-au pierdut viața, a intrat, din pacate, pe lista neagra a tragediilor petrecute in istoria moderna a Romaniei, pe timp de pace.

- Cornel Dinu vorbește deschis despre proiectul de preluare a clubului Dinamo și da detalii importante. Recunoaște ca a vorbit cu Mircea Lucescu, iar acesta s-a aratat dispus sa se implice. De asemenea, vor urma discuții inclusiv cu Ion Țiriac. "Am vorbit cu Mircea Lucescu. Este un dinamovist pur sange,…

- In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 45 de decese cauzate de rujeola, transmite Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste imbolnavirile, acestea se apropie de pragul de 12.000. Decesele au fost inregistrate in judetele Timiș (9), Arad (6), Dolj (7),…

- Fata de 2008, cand datoria externa a bancilor din Romania - care include liniile de finantare acordate de actionarii straini filialelor locale pe termen scurt si lung - a ajuns la 25 mld. euro acum soldul este de 10 mld. euro. Datoria externa a bancilor - care in­clu­de liniile de finantare…

- Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvaluit ce reacție a avut acesta in momentul in care a aflat ca ex-partenera sa de viața a murit. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa cei doi au ajuns la divorț. Dupa separare, Liviu Arteni a ajuns sa cerșeasca pe strada ,…

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Papa Francisc a semnat pe 26 ianuarie un decret prin care recunoaște „martiriul Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, laica, aparținand Ordinului Franciscan Secular, nascuta la 7 decembrie 1935 la Nisiporești (Romania) și ucisa din ura pentru Credința pe 24 august 1958 la Halaucești (Romania)”.