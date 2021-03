Stiri pe aceeasi tema

- A fost distracție mare în vestiarul celor de la Rangers dupa victoria cu St. Mirren, iar sufletul petrecerii a fost chiar antrenorul Steven Gerrard. Tehnicianul și-a uimit elevii cu gestul sau de bucurie. De zece ani așteapta Rangers titlul de campioana a Scoției, iar acum echipa pregatita…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe St. Mirren FC cu scorul de 3-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 31-a a campionatului Scotiei. Hagi a marcat ultimul gol al echipei antrenate de Steven Gerrard, in min. 46, dupa ce pentru lider punctasera Ryan…

- Atat in drumul spre CM 2018, cat și in incercarea de a ajunge la Euro 2020, naționala a terminat pe locul 4 grupa preliminara. In aceasta din urma, tricolorii s-au bazat și pe Ianis Hagi, cel care a debutat pentru prima reprezentativa in urma cu doi ani. Iar fotbalistul lui Rangers este așteptat sa…

- Ianis Hagi (22 de ani) a fost titular in partida dintre Rangers cu Kilmarnock, care s-a terminat cu scorul de 1-0, dupa un voleu din afara careului reusit de Ryan Jack, in minutul 37. In urma victoriei, formatia din Glasgow se apropie si mai mult de titlul de campioana in Scotia.

- Rangers, formația pentru care evolueaza Ianis Hagi, joaca in aceasta seara cu St. Johnstone, de la ora 21:45, in runda #27 din Scoția. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Rangers e liderul la zi din Scoția. Formația lui Steven Gerrard are 72 de puncte, cu 20 mai multe decat…

- Steven Gerrard (40 de ani) a laudat inca o data prestația lui Ianis Hagi (22 de ani) din Rangers - Celtic, scor 1-0. Intrarea lui Ianis in actul secund s-a vazut. A dinamizat jocul lui Rangers, clar inferior in prima repriza celui prestat de oaspeți;Hagi și-a incercat norocul chiar in debutul parții…

- Valeriu Rachita a analizat șituația lui Ianis Hagi (22 de ani) care prinde tot mai rar echipa de start la Rangers. Fostul fundaș crede ca daca Ianis va pleca de la formația lui Steven Gerrard acesta va reveni la Viitorul, așa cum s-a petrecut dupa prima aventura in strainatate, la Fiorentina, unde a…

- Valeriu Rachita a analizat șituația lui Ianis Hagi (22 de ani) care prinde tot mai rar echipa de start la Rangers. Fostul fundaș crede ca daca Ianis va pleca de la formația lui Steven Gerrard acesta va reveni la Viitorul, așa cum s-a petrecut dupa prima aventura in strainatate, la Fiorentina, unde a…