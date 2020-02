Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO FCSB. Pariorii pot face bani de pe urma derby-ului Dinamo - FCSB. Jucatorul cu cele mai mari șansa sa marcheze este Harlem Gnohere, care a ajuns la FCSB chiar de la marea rivala, Dinamo. Gnohere are o cota medie de 2,50 sa inscrie, in timp ce, din tabara dinamoviștilor, cel mai probabil sa…

- Reglari de conturi in trafic. Incidentul s-a petrecut in data de 8 februarie in Capitala.Imaginile au fost postate pe grupul chisinau.fail de pe Facebook.Din imagini se observa cum doi barbati isi impart pumni pe carosabil, dupa care pleaca in directii necunoscute.

- FCSB. De la criticile pe care Gigi Becali i le-a adus mijlocașului Olimpiu Moruțan (20 de ani) s-a creat un imens scandal, in care au intrat inclusiv patronul Botoșaniului, Valeriu Ifitme și Mihai Stoica. Atacul dur lansat de Gigi Becali asupra lui Moruțan, dupa prestația acestuia din derby-ul CFR -…

- FCSB // Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a sarit la gatul lui Gigi Becali dupa ce patronul roș-albaștrilor l-a umilit public pe Olimpiu Moruțan. Totuși, Iftime n-a ezitat sa-l taxeze pe fostul sau fotbalist, dupa ce acesta și-a cumparat o mașina de 100.000 de euro. „Pana la urma,…

- Un barbat de 57 de ani, din Capitala, care dadea bani cu camata și apoi șantaja persoanele carora le-a imprumutat diverse sume a fost prins in flagrant de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). “Din datele si probele administrate in cauza de politisti ai…

- Politistii rutieri au intocmit dosar penal dupa ce un sofer si un vatman din Capitala s-au sicanat in trafic, primul blocand linia de tramvai, iar al doilea intrand cu tramvaiul in masina. Dosarul penal a fost deschis dupa ce politistii au analizat imaginile din spatiul public.

- Gigi Becali e convins ca Dan Petrescu n-a luat cea mai buna decizie cand a hotarat sa semneze prelungirea contractului cu CFR Cluj și da argumente in acest sens. „CFR e echipa puternica, nu mai spun ca Dan Petrescu e un antrenor mare, ca se știe asta. Dar eu cred ca la mine Dennis Man, Olimpiu Moruțan,…

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost reținut de DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda 15 kilograme de canabis pentru suma de 16.000 de euro. In mașina lui, anchetatorii au gasit un pistol, 5 cartușe și 16.300 de euro, potrivit Mediafax.Procurorii DIICOT Structura…