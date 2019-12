Stiri pe aceeasi tema

- Pictor, scenarist, regizor si producator de film, Jean Negulesco este singurul regizor autohton nominalizat la premiile Oscar si detinator al unei stele pe aleea „Walk of Fame“ de pe celebrul Hollywood Boulevard. Romanul a realizat in intreaga sa cariera circa 60 de pelicule de succes, avandu-i ca protagonisti,…

- Considerata de mulți dintre cinefili, cea mai frumoasa serie de comedie realizata in cinematografia romaneasca, Brigada Diverse a ramas fara toți protagoniștii. Cei care au jucat rolurile principale in nemuritoarele filme au urcat la ceruri, lasand in urma un gol greu de umplut vreodata

- Filme documentare despre Dinu Lipatti, expozitii si recitaluri extraordinare vor avea loc, de joi pana sambata, in cadrul celei de-a doua editii a Festivalului International Meridian, la Casa Artelor "Dinu Lipatti". Potrivit unui comunicat al Casei Artelor "Dinu Lipatti" transmis AGERPRES,…

- Ziarul Unirea Urmarire ”ca-n filme”, la Cugir: Un șofer de 75 de ani, cu permisul reținut, a incercat, fara succes, sa „fuga” de polițiști și a produs un accident Urmarire ”ca-n filme”, la Cugir: Un șofer de 75 de ani, cu permisul reținut, a incercat, fara succes, sa „fuga” de polițiști și a produs…

- O serie de tineri din judetul Mures care au decis sa imbratiseze o cariera in agricultura, contrar optiunilor urmate de cei mai multi din generatia lor, reusesc de cativa ani sa se remarce prin productii foarte bune la grau, porumb, floarea soarelui, rapita sau sfecla de zahar, povestea lor de succes…

- Dupa trei ani de la apariție, Netflix a adaugat in lista sa de filme și 13 producții romanești. Daca ești fan filme romanești, afla ca doua noi producții au fost adaugate in luna septembrie. Top 5 filme romțnești pe netflix.

- Teatrul de Comedie anunta lansarea programului "Liber la comedie!, editia 2019, care se va desfasura in perioada 28 septembrie - 5 octombrie la toate cele trei sali si la care spectatorii au acces gratuit.

- Teatrul de Comedie anunta lansarea programului "Liber la comedie!, editia 2019, care se va desfasura in perioada 28 septembrie - 5 octombrie la toate cele trei sali si la care spectatorii au acces gratuit, scrie news.ro.La inceputul fiecarei stagiuni, prin acest program, Teatrul de Comedie…