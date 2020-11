VIDEO | „Cel mai singuratic elefant din lume” a fost salvat cu ajutorul lui Cher

Kaavan, cel mai singuratic elefant din lume, a sosit in Cambodgia, dupa ce a fost salvat din gradina zoologica din Pakinstan unde petrecuse 35 de ani in condiții greu de imaginat. Acesta a fost intampinat in noua sa casa de canareața Cher, care s-a luptat in instanța pentru eliberarea lui, relateaza BBC.Kaavan a ajuns pentru prima data la gradina zoologica in 1985 ca un cadou pentru Pakistan din Sri Lanka. Supranumit „cel mai singuratic elefant din lume” de activiștii pentru drepturile animalelor, Kaavan a petrecut mai bine de 30 de ani in faimoasa gradina zoologica Marghazar din Islamabad. Animalul…