Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Imagini ale accidentului in care ministrul Transporturilor, Lucian Bode a fost implicat. Mașina oficialului a depașit mai multe autoturisme, trecand linia continua In mediul online, au aparut imagini ale accidentului in care a fost implicat Lucian Bode, ministrul Transporturilor,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a fost implicat intr-un accident rutier, pe DN 7, intre Pitești și Ramnicu Valcea. Un motociclist aflat in trafic in localitatea Dumbravești, unde a avut loc

- Ministrul transporturilor Lucian Bode a fost implicat marți intr-un accident rutier pe DN 7, intre Ramnicu Valcea și Pitești, in zona localitații Dumbravești. In spațiul public au aparut imagini cu momentul accidentului, filmat de un motociclist aflat in trafic. Din imagini se poate observa ca automobilul…

- Au aparut noi imagini de la accidentul rutier intamplat duminica intre masina in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si un alt autoturism. Se pare ca masina oficiala circula pe contrasens si a depasit de mai multe ori coloana de masini.

- Autoturismul oficial in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat luni intr-un accident rutier care s-ar fi putut incheia mult mai dramatic, potrivit imaginilor surpinse de un motociclist care se afla pe același traseu. Accidentul s-a petrecut pe drumul național care leaga…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marți, 18 august, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, anunța Administrația Prezidențiala.Alaturi de Orban, la discuțiile cu Iohannis vor mai participa viceprim-ministrul…

- Cornel Itu a trimis o scrisoare catre ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in ceea ce privește problema inființarii Centrului Muzeal al Locomotivelor Dej. Redam scrisoarea acesteia. Articolul Cornel Itu – Scrisoare deschisa catre ministrul Transporturilor in ceea ce privește inființarea Centrului…

- Vești bune pentru șoferi, restrictiile de circulatie de pe Autostrada Soarelui vor fi ridicate joi, 11 iunie 2020. Anunțul a fost facut de Lucian Bode, ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres.„Pozitia pe care o am ca ministru al transporturilor si pe care am sustinut-o si din calitatea de presedinte…