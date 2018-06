Teatrul Național din Cluj a stralucit aseara, fiind gazda Galei TIFF. Pe covorul roșu și pe scena teatrului au pașit numeroase vedete, alaturi de caștigatorii acestei ediții a festivalului Angela Gheorghiu, la Gala TIFF Cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat caștigatorii ieri seara. Trofeul Transilvania, in valoare de 15.000 de euro, oferit de Staropramen, a fost caștigat de pelicula Moștenitoarele. Angela Gheorghiu i-a inmanat premiul regizorului Marcelo Martinesi, care iși adauga in palmares un nou trofeu, dupa Ursu de Argint caștigat in iarna, la…