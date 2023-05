[VIDEO] Al doilea cadavru a fost recuperat din Mureș după șase zile Al doilea cadavru a fost recuperat din Mureș in urma cu puțin timp. Este al unui barbat. Cadavrele celor doi copii sunt de negasit. In 30 aprilie a avut loc o adevarata tragedie; o barca cu 12 persoane care a traversat Mureșul de la Semlac la Periam port s-a scufundat la 2-3 metri inainte de […] The post [VIDEO] Al doilea cadavru a fost recuperat din Mureș dupa șase zile first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post [VIDEO] Al doilea cadavru a fost recuperat din Mureș dupa șase zile appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

