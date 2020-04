Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis, luni, sa le propuna parlamentarilor partidului sa voteze prelungirea starii de urgenta numai daca presedintele Klaus Iohannis si Ludovic Orban „raspund pozitiv” unui numar de 15 masuri solicitate de Pro Romania, printre care excluderea oricarei scaderi de salarii…

- "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit obligațiile cetațenești: au stat in case și au respectat regulile impuse de autoritați. Dar ce a facut statul pentru ei in prima luna a starii de urgența?!…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Premierul Ludovic Orban a cerut miniștrilor sa dea, cat mai urgent posibil, lista cu masuri ce ar urma sa fie intraduse de președintele Klaus Iohannis in decretul privind prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile."Solicit miniștrilor sa transmita propunerile pentru decretul privind…

- CORONAVIRUS. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a anunțat astazi ca starea de urgența din Romania se va prelungi cu inca o luna. Avertismentul transmis ieri de secretarul de stat Raed Arafat prinde contur. Președintele țarii a anunțat in urma cu scurt timp ca va emite un decret pentru prelungirea…

- "Va trece criza asta, dar criza economica va tine mai mult si va fi dura. Haideti sa luam masuri rapid si sa nu facem greselile de atunci. Daca cineva se gandeste sa taie pensii si salarii ca atunci, sa nu uite nu doar ca au fost masuri inumane, au fost masuri care au facut rau economiei. De acum…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" de la Romania TV, Victor Ponta a afirmat ca in decretul emis de presedintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta nu sunt prevazute suficiente masuri economice. "In decret, masurile economice sunt pusine. Nu criticam pentru ca nu am fost…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat ca va merge, maine, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, iar Pro Romania il va propune pe Raed Arafat pentru funcția de prim-ministru.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați pe noi eram…