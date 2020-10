Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 19 octombrie - 16 noiembrie. Meteorologii anunta ca in urmatoarele patru saptamani vremea se incalzeste si va ploua mai putin. In saptamana 19.10.2020 – 26.10.2020, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 7 – 14 septembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva usor mai accentuata in sud-vest.…

- ANM a transmis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Vom avea parte de temperaturi mai mari decat cele normale, cu exceptia unei singure saptamani. Saptamana 10 – 17 august Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestui interval, local in regiunile sudice, vestice…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, anunța temperaturi mai mari decat cele normale in intervalul 10 august – 7 septembrie, cu excepția unei singure saptamani. In vestul țarii se anunța ploi, in timp ce in sud precipitațiile vor lipsi.…

- Luna august se anunța una de foc. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, iar ploile întârzie sa apara. Precipitatiile se anunta excedentare în saptamâna 17 – 24 august. …

- Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele patru saptamani valori termice peste mediile perioadei in prima saptamana de prognoza și ultima. Precipitatii se anunta excedentare in saptamana 17 – 24 august, informeaza Mediafax.Saptamana 10 – 17 august Valorile termice vor fi ușor mai ridicate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada iar precipitatiile se anunta excedentare in saptamana 17 – 24 august. Saptamana 10 – 17 august…

- Temperaturile vor fi in general mai mari decat cele normale in primele doua saptamani din luna august, potrivit prognozei meteo. In prima saptamana va ploua mai puțin decat in mod obișnuit, dupa care va ploua mai mult in vest și nord-vest, potrivit TVR. Saptamana 27 iulie – 3 august Valorile termice…