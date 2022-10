Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana devine, de sambata, partener in dezvoltarea, la nivel national, al sistemului de alerta Butonul Rosu, un serviciu complementar celui de urgenta 112, destinat persoanelor singure, varstnice, cu risc medical sau aflate in localitati rurale sau izolate, din Romania. Prin…

- Primul traseu de caiac accesibilizat din Romania a fost inaugurat luni, 26 septembrie, pe lacul Gheorgheni din Cluj-Napoca. Persoanele nevazatoare au vaslit independent din caiace, ghidate de sunetele emise de boxele de pe margine. Activitatea a facut parte din proiectul ”Caiacul, o cultura sportiva…

- Persoanele care vor sa ceara informații despre programul „Sprijin pentru Romania”, prin care persoanelor cu venituri mici li se acorda un voucher de 250 de lei, o data la doua luni, sunt trimise de la Ana la Caiafa.

- In Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac s-au prezentat azi dimineața pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul de ieșire din țara, doi romani, calatorind cu un autoturism inmatriculat in Romania. „In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, a fost descoperit, ascuns in portbagaj,…

- Health Minister Alexandru Rafila said on Thursday that starting this autumn, if there is interest, Covid-19 vaccination centers will open in medical units as well. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends…

- Poștașii vranceni au inceput livrarea cardurilor sociale acordate prin programul „Sprijin pentru Romania” catre pensionarii care au pensii mai mici de 1500 lei. Persoanele care nu vor fi gasite acasa de poștași vor putea ridica plicurile cu carduri de la unitațile poștale. La nivelul județului au sosit…

- Cinci puncte fixe se deschid astazi, 8 iulie, in municipiul Brașov, pentru Recensamantul obligatoriu al Populatiei si Locuintelor . Brașovenii care nu s-au autorecenzat și nici nu au fost vizitați de catre recenzor, acasa, pot completa chestionarele pentru Recensamantul Populației și Locuințelor,…