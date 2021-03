Vânzările de mașini au scăzut cu 20% în februarie. Piața auto pare a nu-și reveni după șocul provocat de pandemie Vanzarile europene de mașini noi au scazut cu 20% in februarie, piața auto fiind in continuare afectata de blocajele provocate de pandemia de coronavirus și a incertitudinii aferente in Europa. Inmatricularile totale de pe piețele UE, AELS și Marea Britanie au fost de 850.170, arata datele asociației producatorilor auto, ACEA. Rezultatul a fost cel mai slab februarie pentru piața auto din ultimii opt ani. Volvo și Smart au fost singurele marci cu caștiguri de volum, vanzarile Volvo crescand cu 1,4%, iar cele ale Smart au crescut cu 64%. Vanzarile grupului Volkswagen au scazut cu 19%, cu Seat cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de mașini noi au fost in primele doua luni cu 22% mai mici in UE, in condițiile in care cateva țari sunt in lockdown și epidemia este foarte prezenta in multe dintre țarile Uniunii. In cateva țari, scaderile au fost de peste 40% și in doar trei state declinul a fost de sub 10%. Nu trebuie…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in ianuarie un declin de 12%, dar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2020.

- ​Ianuarie a fost o luna foarte slaba pentru piața auto din UE, scaderea fiind de 24% și din cauza ca în unele țari exista multe restricții, arata datele ACEA. A fost cea mai slaba luna ianuarie din ultimul deceniu și în unele țari, inclusiv România, scaderea a fost de peste 50%. La…

- In ianuarie, Stellantis a anunțat echipa de conducere a noului grup rezultat in urma fuziunii dintre PSA și Fiat-Chrysler, cu un total de 400.000 de angajați la nivel global. Una dintre mutarile importante la momentul respectiv a fost numirea lui Jean-Philippe Imparato, fost șef Peugeot, drept CEO…

- Noua entitate Stellantis, rezultata in urma fuziunii dintre PSA și Fiat-Chrysler, are un total de 400.000 de angajați la nivel global și iși propune sa atinga economii anuale de 5 miliarde de euro. Principalele informații privind structura organizaționala Stellantis: - Jean-Philippe Imparato, fostul…

- ​Piața mașinilor noi a scazut în statele UE cu 24% anul trecut, fiind cea mai mare scadere de când exista statistici ACEA, iar nivelul de 9,9 milioane de mașini este cel mai mic înregistrat de când asociația publica date anuale. Piața româneasca a scazut cu 22%, iar dintre…

- Inainte sa fie absorbit de viitoarea entitate Stellantis, prin fuziunea cu Fiat-Chrysler, PSA iși prezinta rezultatele vanzarilor din 2020. Din pacate pentru compania franceza, toate brandurile din grup au avut scaderi pe linie anul trecut, cu vanzari totale care au ajuns la 2.5 milioane de unitați,…

- Potrivit comunicatului APIA , inmatricularile de autovehicule noi au crescut in ultimele patru luni din 2020. Cel mai semnificativ avans s-a inregistrat in ultima luna a anului, cand au fost vandute 18.363 de unitați, in creștere cu 18,5% fața de aceeași luna a anului precedent. In ceea ce privește…