Valuri de fum toxic se îndreaptă spre un oraş din Siberia, regiune afectată de incendii de vegetaţie Incendiile de vegetatie care au izbucnit in Rusia in urma cu mai multe saptamani prezinta un risc sporit pentru sanatate, iar autoritatile din orasul siberian Iakutsk au transmis sambata rezidentilor un avertisment legat de valurile de fum toxic care se indreapta spre aceasta localitate, informeaza DPA.



Vanturile care bat dinspre nord transporta fumul toxic spre orasul Iakutsk, ce are o populatie de aproape 270.000 de locuitori si se afla la o distanta de aproximativ 4.800 de kilometri est in raport cu Moscova.



Incendiile devastatoare de anul trecut i-au facut pe numerosi…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

