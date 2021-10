Stiri pe aceeasi tema

- La un an și jumatate de la inceputul pandemiei, Noua Zeelanda este forțata de realitate sa renunțe la mult laudata strategie de eliminare a Covid-19. Deși Jacinda Ardern evita sa o spuna explicit, nu mai exista nici un dubiu: varianta Delta a virusului este aici si nu poate fi eliminata nici cu cea…

- Australia primeste turistii care au fost imunizati impotriva Covid cu vaccinul chinez Sinovac si vaccinul indian Covishield. In schimb, Noua Zeelanda a abandonat strategia „zero Covid”. Australia...

- Noua Zeelanda a intrat in lockdown timp de trei zile din cauza cazurilor de COVID 19, varianta Delta. Autoritațile au confirmat șapte cazuri, toate legate intre ele, și au decis sa instituie restricții. Inițial restricțiile au fost impuse dupa apariția unui singur caz de infectare cu varianta Delta…

- Organizatorii Salonului auto de la New York au anuntat joi ca evenimentul care urma sa aiba loc in aceasta luna a fost anulat din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 provocate de varianta Delta a coronavirusului, care este mai contagioasa, pe fondul regandirii revenirii angajatilor la…

- La inceputul acestui an, un val catastrofal COVID a facut ravagii in India, omorand zeci de mii de oameni in doar cateva saptamani, inainte de a scadea brusc in intensitate. Chiar daca restricțiile sunt ridicate peste tot in țara, virusul nu a disparut insa și provoaca in continuare un numar semnificativ…

- Experții din domeniul sanitar sunt de parere ca regulile privind pașaportul de sanatate Covid trebuie schimbate. Mai mult de o cincime dintre danezii infectați cu varianta Delta a coronavirusului, mai contagioasa, sunt complet vaccinați și dețin un „pașaport Covid”, avertizeaza State Serum Institute…

- Numarul de infectari cu COVID-19 in Franta, la ultimul bilanț raportat, a urcat la 18.000 in 24 de ore, in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat ministrul sanatatii, Olivier Veran. Acesta susține ca aceasta crestere cauzata de varianta Delta este de 150% intr-o saptamana. „Am cifrele…