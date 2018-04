Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in judetul Prahova sambata seara. Seismul s-a produs in apropiere de Sinaia și a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter Seismul a avut loc in zona seismica Vrancea, la o adancime de 130,9 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Sinaia (41 kilometri), Ploiesti (58 kilometri), Covasna…

- Un cutremur cu magnitudine 3,3 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, in judetul Prahova, la o adancime de 130 de kilometri, anunța INFP.Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 20:39 in zona seismica Vrancea, judetul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Richter, a avut loc astazi (duminica) in Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 15.21. „In ziua de 01/04/2018 la ora 15:21:26 (ora Romaniei) s-a produs…

- Specialistii Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) au revizuit, de doua ori, magnitudinea seismului inregistrat ieri la pranz in judetul Vrancea. In prima faza au precizat ca a avut 4,7 grade, apoi 4,4, pentru ca in final sa fie de 4,6 grade pe Richter. Si adancimea…

- "Este cel mai mare cutremur din acest an, care a aparut dupa o pauza de cinci luni. Ultimul cutremur cu magnitudine de peste 4 a fost la sfarsitul lunii octombrie 2017 si era de asteptat sa apara un cutremur de acesta, moderat il numim noi, pentru ca Vrancea genereaza astfel de cutremure destul de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, conform datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de doar 15 kilometri, fiind resimtit puternic la Buzau. Tot sambata, la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…