Stiri pe aceeasi tema

- 30 de turiști au ramas izolați in Moieciu, județul Brașov, de 2 zile, dupa ce o viitura a distrus singurul drum de acces din zona. Oamenii, printre care și mai mulți copii, sunt cazați la doua dintre pensiunile de pe Valea Lunga. Din cauza viiturii de joi, paraul și-a schimbat cursul și apa a ajuns…

- In ultimele 12 ore in urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice au fost inundate mai multe gospodarii, subsoluri și strazi din judetul Brasov. Pentru inlaturarea efectelor produse in urma inundațiilor pompierii brașoveni au acționat in sprijinul populației și administrației publice locale pentru…

- Ploile torențiale din ultimele zile au terorizat oamenii din județul Alba. Apele au luat de la mașini, la case, au afectat rețeaua de energie electrica din mai multe localitați. Oamenii au stat fara curent, mulți dintre ei au fost nevoiți sa se refugieze in podurile caselor, pentru a scapa cu bine de…

- Doi turiști au ramas vineri blocați, din cauza schimbarii vremii, pe un traseu via ferrata din masivul Parang. Salvamontiștii din Gorj intervin pentru recuperarea a doua persoane surprinse de schimbarea vremii și blocate intr-un traseu de via feratta din zona Cheile Galbenului, Baia de Fier,…

- Viiturile si ploile puternice au facut ravagii si la Nereju, in judetul Vranea. 12 muncitori care efectuau lucrari intr-o zona forestiera au fost surprinși de viitura care a lovit intreaga zona, vineri seara. Oamenii s-au refugiat intr-un vagon remorca și au cerut ajutor la 112. Pe timpul nopții nu…

- Inundatiile au afectat aproape 300 de case si un spital din oras, a anuntat Departamentul pentru situatii de urgenta.Strazi intregi au fost inundate in anumite parti ale orasului. Intr-o inregistrare video postata online, o masina de de pompieri putea fi vazuta circuland prin apa adanca spre un autobuz…

- Doi turiști din București și copilul lor au ramas blocați intr-o zona izolata din Munții Siriului, dupa ce autoturismul lor s-a impotmolit in noroi. Cei trei au fost salvați aproape de miezul nopții, de jandarmii. In urma unui apel 112 primit duminica seara, prin care o persoana din București a sesizat…

- Trei turisti au ramas blocati, sambata, in doua zone din masivul Bucegi, interventia salvamontistilor pentru recuperarea acestora fiind dificila din cauza riscului de producere a unor avalanse. Potrivit coordonatorului Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, o actiune are loc pe Valea Tapului,…