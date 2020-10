Utilaje pentru industria chimica se indreapta spre Portul Constanta. Transporturi agabaritice

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este oprita pe ambele sensuri pe DN 7C Pitești – Curtea de Argeș, in localitatea Schiau, județul Argeș, pentru cercetarea imprejurarilor in care o motocicleta a lovit un pieton. Se estimeaza ca traficul…

- Transportul are lungimea de 48 metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, incepand cu ora 23.00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul Berceni IMGB Centura Bucuresti ndash; Autostrada A2 ndash; Poarta 7 Constanta. Transportul are lungimea…

- Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri.Doua persoane au fost grav ranite in aceasta dupa amiaza, in urma unui accident produs intre localitatile Hinova si Ostrovu Corbului, din judetul Mehedinti.Din primele date transmise de autoritati, se pare ca autoturismul in care se aflau cele doua…

- Traficul este aglomerat pe Autostrada Soarelui, la Dragoș Voda, din cauza a trei tamponari. Se circula in coloana pe 10 kilometri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intens pe autostrada A2 București-Constanța, pe sensul catre litoral,…

- Circulația feroviara este intrerupta, de luni, pana in 25 septembrie, intre stațiile Milcov și Slatioara, din județul Olt, pentru lucrari de reabilitare a unui pod feroviar, informeaza Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis…

- Au fost impuse restricții de trafic pe autostrazile A1 Deva – Nadlac și A3 București – Brașov, pentru lucrari. Restricțiile sunt in vigoare pana la ora 20.00 in cazul A1 și pana la 14.00 in cazul A3. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca joi pana la ora 20:00…

- O persoana a murit și doua au fost ranite grav, dupa ce doua masini s-au ciocnit, miercuri, pe DN 28, in comuna Razboieni din județul Iași. Circulația este oprita.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este oprita pe DN 28 Targu Frumos – Iași,…

- Sunt impuse restricții de circulație, de vineri pana duminica, pe DN 7C – Transfagarașan, in orașul Sibiu și pe mai multe drumuri județene, pentru desfașurarea Turului Ciclist al Sibiului, anunța Centrul Infotrafic, potrivit MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…