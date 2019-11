UTA nu a avut adversar!

UTA a avut un meci neașteptat de ușor, ieri, contra celor de la Gloria Buzau. Tehnicianul oaspeților, Ilie Stan a preferat sa lase acasa mai mulți titulari, printre care și vedetele echipei, Vali Alexandru și Vali Munteanu. La final, el a explicat ca a preferat sa odihneasca mai mulți jucatori, deoarece echipa sa a jucat din trei in trei zile.

Așa stand lucrurile, oaspeții nu au contat deloc in atac, tot meciul! Gloria a avut doar o oportunitate, in min. 76, cand Bolboașa a ajuns mai repede decat Godin la o minge trimisa pe culoar de Luptak. In rest, nimic!

In prima parte, UTA a…