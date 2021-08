Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Azi dupa-amiaza, pe terenul din Sinicolau Mic, UTA a disputat un joc de verificare cu Crișul Chișineu-Criș, in care antrenorul Laszlo Balint a folosit rezervele sau jucatorii care au evoluat mai puțin pana acum.

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca atacantul bosniac Elvir Koljic, accidentat in partida precedenta cu FC Voluntari, sa se refaca si sa poata evolua in meciul cu UTA din etapa a 5-a a Ligii I. "Mergem…

- Echipa de fotbal de liga a treia, SR Brasov, a susținut, in aceasta dimineața, la Lunca Calnicului, un nou meci amical. Astfel, SR Brașov a obținut a doua victorie in cadrul turneului de pregatire prin județ și imprejurimi. A fost 6-1 pentru in testul cu ACS Prejmer (L5), dupa 2-1 la pauza, golurile…

- Gaz Metan Mediaș s-a impus, scor 1-0, în fața echipei CS Mioveni, într-un meci ce a contat pentru prima etapa a actualei ediții a Ligii 1. Unicul gol al pertidei a fost marcat din penalty de Chamed ('14). Medieșenii au jucat în 10 oameni din minutul 77, dupa eliminarea…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a invins formatia turca de liga secunda Ankara Keciorengucu cu scorul de 4-1 (3-0), miercuri, in primul meci de verificare din stagiul de pregatire din Turcia, potrivit paginii de Facebook a clubului din Soseaua Stefan cel Mare, potrivit agerpres.ro. Dinamo…

- Echipa de fotbal Academica Clinceni a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului ilfovean, potrivit agerpres.ro. Unicul gol al partidei a fost reusit de Ionut Stefan in minutul 87. Academica…

- Urmarește pe canalul de Youtube EVZ CAPITAL sau pe pagina noastra de Facebook o serie de dezvaluiri facute de Mirel Palada, Florian Bichir, Octavian Hoandra și Alecu Racoviceanu, la emisiunea ”Fața in fața”. Ce ascund alegerile din PNL. Cursa dintre Ludovic Orban și Florin Cițu este o simpla confruntare…