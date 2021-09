Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, va evolua, miercuri, nu inainte de ora 19.00, in turul al doilea al US Open, cu sportiva Karolina Kucoca, locul 111 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Acest meci este al doilea pe terenul 17, dupa intalnirea dintre ucraineanca Elina…

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12 a invins-o pe Camila Giorgi 6-4, 7-6 (3) și s-a calificat in turul doi de la US Open 2021. Romanca a avut un meci deosebit de dificil inca din primul tur, dar a reușit un meci extraordinar, in ciuda problemelor medicale din ultima perioada. In primul…

- ​Fetele noastre au aflat numele adversarelor pe care le vor întâlni în turul întâi de la US Open. Simona Halep (13 WTA) va avea parte de un duel dificil împotriva italiencei Camila Giorgi (36 WTA).US Open, turul întâi:Simona Halep (13 WTA)…

- Calificata în turul trei de la Wimbledon, Sorana Cîrstea le-a intrat la suflet britanicilor dupa ce a laudat atmosfera de la All England Club. Românca a afirmat ca victoria obținuta în fața Victoriei Azarenka este cea mai frumoasa amintire a carierei.​"Trebuie sa…

- Irina Begu a obținut calificarea în turul trei de la Wimbledon, sportiva noastra trecând de croata Petra Martic (30 WTA, favorita 26). Victoria a venit dupa doua ore și 33 de minute de joc, scor 7-5, (7)6-7, 6-3.Irina a condus cu 5-3 în setul secund, dar nu a reușit sa închida…

- Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in runda a doua a turneului de la Wimbledon, dupa o victorie facila cu Samantha Murray Sharan, scor 6-3, 6-3. Cirstea (31 ani, 45 WTA) a avut nevoie de o ora si 18 minute pentru a trece de Murray Sharan (33 ani, 230 WTA), beneficiara unui wildcard. Sorana a incheiat…

- Vestea pe care nu o astepta niciun iubitor de tenis din Romania se pare ca a venit! Simona Halep s-a retras de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Romanca nu s-a recuperat dupa accidentarea de la Roma. Se parea ca masura a fost una de precauție, astfel incat sa nu riște nimic inainte…

- Cea de-a 134 ediție a turneului de Grand Slam de la Wimbledon incepe luni, 21 iunie, la All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra, cu faza calificarilor. Romania este reprezentata la turneul londonez de 17 sportivi, noteaza mediafax. Astfel, pe tabloul principal vor intra direct,…