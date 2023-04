Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, a informat vineri ziarul The Sun, citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va calatori in China alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron in prima saptamana a lunii aprilie, a anuntat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Eric Mamer, potrivit Reuters si AFP. Informatia a fost confirmata de seful statului…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa procedeze pentru achizitiile de munitii la fel cum a procedat pentru vaccinul impotriva coronavirusului, transmite Reuters. La Conferinta de Securitate de la Munchen, sefa executivului european a…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, in cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, ca UE vrea sa iși uneasca forțele cu industria de aparare pentru a accelera producția de muniție de care are nevoie Ucraina, precum și pentru refacerea stocurilor țarilor membre, relateaza…

- Zona Bahmut, unde se duc cele mai grele lupte din Ucraina in acest moment – in orașul Bahmut și in cel vecin lui, Soledar -, a fost bombardata de 212 ori in ultimele 24 de ore, a anunțat purtatorul de cuvant al armatei ucrainene, Serhii Cherevatyi. In urma ripostei ucrainene, Cherevatyi susține ca 183…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE trebuie sa sprijine in continuare Ucraina și sa creasca presiunea asupra Rusiei, relateaza CNN și agenția Reuters, citata de Agerpres . ”Trebuie sa continuam sa creștem presiunea asupra Rusiei si vom continua, evident, sprijinul nostru…