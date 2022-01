Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Monica Gabor iși sarbatorește ziua de naștere! Fosta ”scorpie de la Izvorani” a implinit 34 de ani si afișeaza același trup demn de invidiat pe care il avea pe vremea cand era soția lui Irinel Columbeanu.

- Este dubla sarbatoare in familia lui Mihai Petre! Soția sa, Elwira Petre iși sarbatorește astazi ziua de naștere, dar și ziua in care a spus marele "DA" in fața partenerului ei de viața. Caștigatoarea competiției Asia Express implinește astazi varsta de 40 de ani, iar soțul ei i-a facut o urare speciala…

- Gina Pistol implinește astazi 41 de ani, iar spre deosebire de alți ani, cand a avut parte de petreceri grandioase, vedeta a ales sa aniverseze altfel. Vedeta este mama unei fetițe de cateva luni și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley, de aproape patru ani. Gina Pistol implinește…

- Este motiv de sarbatoare in familia Ginei Pistol! Soția lui Smiley iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește frumoasa varsta de 41 de ani și este implinita pe deplin și traiește momente unice de cand a devenit mamica. Iata cum va petrece in cinstea aniversarii sale!

- Zi speciala pentru Iasmina Halas! Vedeta a implinit astazi varsta de 26 de ani, fiind nascuta pe data de 20 noiembrie 1995. Ei bine, cu aceasta ocazie, frumoasa blondina a transmis și un mesaj pe rețelele de socializare. Iata ce le-a spus Iasmina internauților și cum a petrecut de ziua ei de naștere!

- Zi de sarbatoare in familia Ellei Tina! Astazi mama vedetei iși sarbatorește ziua de naștere. Frumoasa bruneta nu a putut trece cu vederea o zi atat de importanta și i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare.

- Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva, iși serbeaza astazi fetița, pe Melissa. Chiar daca azi e ziua de naștere a micuței, Alina și soțul ei au inceput sa o sarbatoreasca pe fiica lor inca de aseara, postand o serie de fotografii simpatice din intimitatea casei lor.