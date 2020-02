Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Uniunii Europene au ajuns, luni, la un acord pentru trimiterea unor nave militare in largul Libiei in scopul opririi livrarilor de armament in aceasta tara, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro."Am ajuns la un acord politic in unanimitate, ceea ce mi se parea imposibil la inceput",…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe: Uniunea Europeana trebuie sa dezvolte 'apetit pentru putere'Tarile Uniunii Europene trebuie sa intervina in crize internationale si sa dezvolte "apetit pentru putere", a declarat duminica, la Conferinta pentru Securitate de la…

- Statele din Uniunea Europeana trebuie sa fie dispuse sa intervina in solutionarea crizelor internationale sau, in caz contrar, risca sa prelungeasca paralizia existenta in politica lor externa, a declarat duminica, la Munchen, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters, citata de…

- Uniunea Europeana a respins, marti, planul de pace elaborat de Administratia Donald Trump pentru conflictul israelo-palestinian, pledând pentru reluarea negocierilor si pentru evitarea actiunilor "unilaterale" care risca sa amplifice tensiunile, scrie Mediafax."Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana are nevoie de "capabilitati militare credibile", "complementare" cu Alianta Nord-Atlantica, dar "diferite", a declarat Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, in discursul rostit la Forumul Economic de la Davos, anunța MEDIAFAX."Europa trebuie sa isi contureze…

- Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Josep Borrell, a avut joi o intrevedere cu ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, in India, in cadrul careia a discutat despre acordul nuclear semnat in 2015, relateaza Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Iranul…

- Uniunea Europeana "regreta profund" decizia Iranului de renuntare la limitele privind productia de purificare a uraniului, a declarat luni Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, anunța MEDIAFAX."Regretam profund decizia Iranului. Aplicarea…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a indemnat vineri Statele Unite si Iranul sa dea dovada de retinere, pentru a evita escaladarea conflictului, anunța MEDIAFAX."Toate partile implicate si partenerii acestora trebuie sa…