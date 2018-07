Un tribunal sud-coreean ordonă acordarea de compensaţii victimelor scufundării unui feribot în 2014 Un tribunal sud-coreean a ordonat joi ca guvernul si operatorul feribotului Sewol, care s-a scufundat in 2014 ucigand 304 persoane majoritatea elevi de liceu, sa acorde compensatii familiilor victimelor, relateaza Reuters.



Feribotul era supraincarcat si se deplasa prea repede cand a efectuat o intoarcere brusca si s-a rasturnat in largul coastei de sud-vest pe 16 aprilie 2014, au declarat anchetatorii sud-coreeni. Catastrofa a indurerat profund tara luni de zile.



Un grup de 354 de membri ai familiilor a 118 elevi au intentat un proces in 2015 impotriva guvernului si operatorului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

