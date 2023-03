Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat in cursul zilei de joi in SUA, iar mai multe dintre vagoanele-cisterna in care se afla etanol au luat foc, fortand evacuarea locuitorilor din zona, la doua luni dupa un incident similar in Ohio, a declarat politia, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- O ambulanța din Ialomița care deplasa un minor la spital, s-a rasturnat pe carosabil, incercand sa evite un autoturism.In urma impactului a rezultat ranirea șoferului și a asistentului medical, iar minorul este in stare grava, asupra sa efectuandu-se manevrele de resuscitare Fii la curent…

- Un vagon care facea parte dintr-o garnitura feroviara care transporta tehnica militara a deraiat, vineri seara, in apropierea unei statii de cale ferata din judetul Brasov. In urma evenimentului nu sunt raniti, iar traficul feroviar se desfasoara pe un singur fir. Imagini: Facebook Momentul deraierii…

- Informații de ultim moment vin din direcția presei ruse. Un grup ucrainean de recunoaștere ar fi intrat in regiunea Briansk, trecand granița nordica cu Rusia, susține presa rusa. Agenția de presa rusa de stat TASS anunța ca forțele de ordine raporteaza o confruntare cu sabotori ucraineni și susține…

- Dureri de cap, senzație de voma și iritații la ochi… sunt simptomele pe care le au locuitorii satului East Palestine din statul Ohio (SUA), fiind gasite, totodata, și multe animale moarte in mai multe locuri, dupa ce vagoanele unui tren de marfa au deraiat in noaptea de 3 februarie in zona. Potrivit…

- Deraierea vineri seara a acestui tren de 50 de vagoane la East Palestine, in statul Ohio in apropierea frontierei cu Pennsylvania, nu a provocat victime.S-au auzit mai multe explozii, in timp ce vagoanele au continuat sa arda sambata, potrivit presei locale, in pofida eforturilor pompierilor, incetiniti…

- ”Alerta de tentative de atac cibernetic”.......In cazul in care ati primit un astfel de e-mail va reamintim ca este un fals. Pentru a ramane in siguranta in mediul online evitati sa deschideti e-mail-uri de la necunoscuti ori atasamentele mesajelor. In niciun caz nu comunicati cu acestia sau cu cei…

- Un accident rutier a avut loc pe varianta Ovidiu dincolo de Academia Hagi.In accident a fost implicat un microbuz si un autoturism.Intervine Detasamentul PALAS si mai multe ambulante si masini de descarcerare Smurd b si Detasamentul Port cu ATPVM. ...