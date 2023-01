Un tânăr din Apuseni s-a împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Precizările IPJ în acest caz La data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 09,00, Poliția Orașului Baia de Arieș a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca la o stana de animale de pe raza comunei Poșaga, un barbat a decedat. La fața locului s-a deplasat o echipa de cercetare, formata din polițiști de investigații criminale, ordine publica, arme, explozivi, substanțe periculoase și criminalistic, iar din primele cercetari a rezultat ca, un tanar de 34 de ani, din comuna Poșaga, deținator legal de arma de vanatoare, ar fi folosit arma, imprejurare in care, in mod accidental, ar fi suferit leziuni, la nivelul capului,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

