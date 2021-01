Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost injunghiat mortal, marți, intr-o sala de fitness din București, dupa ce a avut un conflict cu un alt barbat care se antrena acolo. Conflictul a inceput, se pare, acum 2-3 zile, dupa cum se vede in imaginile prezentate de STIRIPESURSE.RO, atunci cand cei doi s-au luat la pumni,…

- F. T. In seara zilei de 7 ianuarie, in jurul orei 19:30, polițiștii prahoveni au fost anunțați ca in satul Zanoaga (comuna Dumbrava) un tanar a fost victima unei agresiuni. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „la fața locului s-a deplasat o echipa de cercetare, care a stabilit ca, pe fondul unor…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, mai multi tineri au participat la o petrecere care a avut loc in comuna Dumbrava, iar la un moment dat acestia au inceput sa se certe din motive minore.Disputa a degenerat, iar unul dintre tinerii implicati…

- Polițiștii bucureșteni au prin un tanar de 23 de ani suspectat ca, sambata seara, dupa o altercație cu bunica sa, ar fi impis-o pe aceasta de la etaj, femeia de 71 de ani decedand pe loc. "In data de 19.12.2020, in jurul orei 20.30, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca o femeie s-a prabușit…

- Un conflict spontat intre trei tineri a avut loc la Medgidia. In urma acestuia a rezultat ranirea unui barbat, acesta fiind intepat cu un obiect taietor in zona spatelui.Astazi, in jurul orei 16.50, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca…

- Un tanar de 30 de ani a murit, aseara, dupa ce s-a impuscat intr-un poligon de tragere privat din Sectorul 6 al Capitalei. Politistii si procurorii au demarat o ancheta. Victima era fiul contabilului de la poligon și chiar tatal sau ii facuse cu o zi in urma rezervarea, spun surse din ancheta. ”In seara…

- La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 14:14, polițiștii din Voluntari au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul ca, in parcarea unui depozit de legume și fructe, din orașul Voluntari, se afla un barbat, care a fost injunghiat. Imediat, polițiștii orașului Voluntari s-au deplasat…

- Poliția rusa a împușcat mortal un adolescent de 16 ani în regiunea majoritar musulmana Tatarstan dupa ce tânarul a încercat sa dea foc unei secții de poliție și a înjunghiat un agent, au spus vineri anchetatorii ruși, potrivit Reuters. Comitetul pentru Investigații,…