Un studiu MIT arată că distanțarea fizică este aproape inutilă Riscul de a fi expus la Covid-19 in interior este la fel de mare la 20m ca și la 2m – chiar și atunci cand toți poarta masca, potrivit unui nou studiu realizat de cercetatorii din Massachusetts Institute of Technology (MIT), care contesta recomandarile de distanțare sociala adoptate in intreaga lume. Profesorii MIT Martin Z. Bazant, care preda inginerie chimica și matematica aplicata, și John WM Bush, care preda matematica aplicata, au dezvoltat o metoda de calcul a riscului de expunere la Covid-19 intr-un cadru interior care include o varietate de factori care ar putea afecta transmiterea,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

