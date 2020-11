Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani, condamnat la 9 ani, 6 luni și 156 zile de inchisoare in Spania pentru talharie, tainuire și trafic de substanțe narcotice, evadat, in urma cu patru ani din penitenciar, a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, potrivit Mediafax.Politistii Serviciului…

- Un spaniol inchis in Spania, pentru talharie, a evadat din inchisoare in 2016. Cautat la nivel internațional, a fost gasit zilele trecute…in Sarata. Antonio Jesus se afla in arest pana cand autoritațil spaniole vor veni dupa el. In 2010, AGUILERA HERRADA ANTONIO JESUS, cetațean spaniol, a fost condamnat…

- Un bargauan a ajuns la pușcarie, dupa ce a fost condamnat definitiv de instanța la un an și 10 luni de inchisoare cu executare, pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale- Compartimentul Urmariri au pus in aplicare, joi, un mandat de executare a…

- Un barbat din Josenii Bargaului a ajuns in arest preventiv, dupa ce a fost extradat de autoritațile din Spania. Acesta este cercetat pentru infracțiuni de contrabanda calificata și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, din cauza ca, in vara anului trecut, a trimis din Spania o arma de vanatoare…